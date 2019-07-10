Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış kitabından uyarlanan ve İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ile perde arkasında bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası Torun Center’da yapıldı. 12 Temmuz’da Türkiye’de, Ekim ayında ise Japonya’da vizyona girecek filmin galasına başrol oyuncuları Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal, yönetmeni Hakan Kurşun, senaristleri Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı ile iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

KURTARILAN JAPON YOLCU YAŞADIKLARINI ANLATTI / VİDEO

BABA-KIZ İLİŞKİSİNİN YANINDA AŞK HİKAYESİ



Aşkın rengi olmadığını filmde anlattıklarını dile getiren oyuncu Furkan Palalı, “Filmimiz öncelikle aşkın renginin olmadığını anlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Baba-kız ilişkisinin yanında bu aşk hikayesini de izleyeceğiz. Bir adamın aşkı için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabildiğini, hatta bunun bir sınırı olmadığını ve Türk erkeğinin herhangi bir kadına karşı sevgisi olduğu takdirde sınırsız fedakarlık yapabileceğini göreceğiz" diye konuştu.

"BİR ERKEK AŞKI İÇİN NELER YAPABİLİR"



Bir erkeğin aşkı için neler yapabileceğini filmde gösterdiklerini ifade eden Gazeteci-Yazar Erdal Güven ise, “Bir Türk İstihbarat Subayı Zafer Tuna ve Japon sevgilisi Küma, bir büyük aşk yaşıyordu. Sonrasında meyvesi Yumi ve hikaye Yumi’nin üzerine kurulu. Bir erkeğin aşkının ne kadar değerli olduğunu, Burhan ağabey size çok güzel anlatacak. ‘Bir erkek aşkı için neler yapabilir’ bu filmde onu görüyoruz" dedi.

"TÜRK ERKEĞİ SEVDİĞİ ZAMAN ÖLESİYE SEVER"



Türk erkeğinin sevgisi için her şeyi yapabileceğini söyleyen oyuncu Burhan Öçal, “Burada bir aşk hikayesi ekstrem bir şekilde işleniyor. Sınırlar ötesi, ırkçılık ötesi. Benim için bir Türk erkeği sevdi mi ölesiye sever. Şefkatini ve sadakatini gösterir. Biz bu filmde bu konuları işledik" diye konuştu.

YUVAYA DÖNÜŞ FRAGMANI İZLE - VİDEO