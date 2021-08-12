Adıyaman'ın tarihi güzellikleri bu projeyle gezilecek

Adıyaman Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kentimizi geziyoruz projesi" kapsamında şehrin önemli inanç ve tarihi turistik merkezlerini ziyaret edemeyenler için gezi programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 17:13

Adıyaman'ın tarihi güzellikleri bu projeyle gezilecek

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Kentteki tarihi ören yerleri görmeyen, ziyaret edemeyen vatandaşların öncelikle kendi tarihlerinin tanıması için 33 mahalle muhtarlarıyla görüşen belediye yetkilileri, ilk gezi programını Cumhuriyet Mahallesi'nden başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, 33 mahalledeki özellikle dezavantajlı vatandaşlara yönelik kentin antik kültürlerini ve değerlerimizi tanıma imkanı sunacaklarını söyledi.

Programın kendi tarihi tanıma noktasında önemli olduğunu anlatan Kılınç, "İnanç turizmi açısından Safvan Bin Muattal'ın türbesi, Kommagene Krallığı'na ait Nemrut Dağı, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi birçok tarihi yerimiz var. Kendi insanımızın kendi değerlerini tanıması noktasında bu gezi programını düzenledik" diye konuştu.

Gezi programına katılan kadınlardan Betül Başaçık ise daha önce Nemrut Dağını ve ören yerlerini görmediğini söyledi. Programa katılmanın mutluluğunu yaşayan Başaçık, "Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun burada kadın arkadaşlarımızda oralara gidip görme fırsatı yakalayacağız" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın da projenin oldukça faydalı olduğuna inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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