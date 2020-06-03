Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı.

Anadolu Ajansı 03.06.2020 - 13:05

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Almanya, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı.

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek.

Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor.

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