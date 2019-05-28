Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün zamanların mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını paylaştı.



76 BİN TURİST GELDİ



Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya'ya rekor düzeyde turist geldiğini belirten Karaloğlu, "25 Mayıs 2019, Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru" ifadelerini kullandı.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Antalya'ya gelen turist sayısınının giderek artmaya başladığını söyledi.



Sezona iyi bir başlangıç yapıldığını dile getiren Atmaca, şöyle konuştu:



"Yüksek sezon haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır. Mayıs ayında böyle bir rekoru yakalamak tüm turizimcileri sevindirdi. Bu rakamlar gösteriyor ki ülkeye ve kente gelecek turist sayısında bu yıl rekor olacak"