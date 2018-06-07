Yurt içine ve yurt dışına yapılan planlarda farklı rotaların keşfedilmesi, yeni yerlere ilgi duyulması havayolu şirketlerinin de uçuşlarında değişiklikler yaratıyor. Bazı vizesiz ülkelere uçuş yapmaya başladıklarını, diğer uçuşların ise sayı olarak arttığını belirten Nane, henüz plan yapmayanlar için önerilerde bulundu.



"TATİLE KEYİF ALMAK İÇİN GİDİYORUZ"



İnsanların tatile keyif almak için gittiklerini belirten Nane, “Keyif almak için tatile gittiğimiz vakit, birincisi ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak istiyoruz o yüzden kendi para birimini kullanan ülkeleri tercih ediyoruz. İkincisi vize almak için uzun kuyruklara girmek istemiyoruz. O yüzden de kimliğimizle gidebileceğimiz ülkeleri tercih etmek istiyoruz. Üçüncü olarak da bütün bunları birleştiren yakınsak coğrafyalardaki ülkeleri tercih ediyoruz. Bugün bu gözle baktığımızda, çevredeki ülkelerde hem kendi para birimini kullanabileceğimiz hem de vize almadan gidebileceğimiz birçok ülke var. Ve buralara da değişik saatlerde değişik uçuşlar olduğu için tercihimiz de böyle bir kaymayı göstermekte” şeklinde konuştu.



“UYGUN FİYATLI UZAK BİR DESTİNASYONU SEÇMEK İNSANIN DOĞASINDA VAR”



Farklı ülkelerin ve rotaların gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Nane, “Avrupa ülkeleri için düşüşe geçer demeyelim, tercih farklılaşmasına maruz kalırlar. Çünkü bir kere gittiğiniz bir Avrupa şehrine bir daha gitmek yerine daha önce hiç gitmediğiniz ve hemen hemen aynı fiyatlara gidebileceğiniz daha uzak bir destinasyonu seçmek insanın doğasında var. O yüzden de gerek Ortadoğu olsun gerek Uzakdoğu, Hint Okyanusu kıyıları, adaları olsun gerekse Güney Amerika olsun, burada harcayacağınız rakamlar, Avrupa ile kıyasladığımızda aynı fiyatlara denk geliyorsa otomatik olarak tercih bu uzun destinasyonlardan yana oluyor. Nitekim bu tür destinasyonlar uzun tatil fırsatı sunduğu için bayramlarda veya yaz tatilinde tercih edilen noktalar olabiliyor” dedi.



Artık gemi seyahatlerinin de tercih edilebilir olmasına dikkat çeken Nane, “Gazetelerdeki reklamlarda onları daha etkin bir şekilde görebiliyoruz. Talep gördükleri için, kendilerine misafir çekmek adına da fazlasıyla reklam yapıyorlar. Ve uzun tatillerde gemi seyahatleri de ilgi çekiyor” şeklinde konuştu.



"KARADENİZ YAYLALARI REVAÇTA"



Türkiye’deki iç turizmde pozitif bir hareketlenme olduğunu belirten Nane, “Önümüz bayram biliyorsunuz. Bayramda turizm nereye doğru hareketleniyor veya 3-5 sene önce bu kadar yoğun ilgi görmeyen nereler vardı derseniz ben size hemen Karadeniz Yaylaları diyebilirim. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi bir akım var. Bunu biraz küresel ısınmayla da bağlayabiliriz. Çünkü ısının git gide mevsim normallerinin üstüne çıktığı zamanlarda, insanlar eskiden sadece deniz kenarını tercih ediyorlardı. Ama şimdi dağı ve ormanı da keşfettiler. Oranın serinliğini de değerlendirmek istiyorlar. Eskiden bu durumu Bursa, Uludağ destekliyordu ama şimdi insanlar Karadeniz’deki o muhteşem doğayı görünce orayı tercih ediyorlar. Bizim mesela sırf bu talebi karşılamak için yaz aylarında Ortadoğu’dan Karadeniz’e direkt uçuşlarımız var” dedi.



“SEÇİMDEN ÖTÜRÜ BİLET DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPTIK”



Önümüzdeki seçim dolayısı ile biletlerde yapılan değişikliklere de değinen Nane, “Tatiller bu süreçte ikiye bölündü. Ya seçim öncesine ya da sonrasına alındı. Biz de biletini iptal etmek isteyen ya da seçim zamanında tatilde olan ama geri dönüp oy kullanmak isteyen misafirlerimiz için ücretsiz bilet değişimi yaptık ”ifadelerini kullandı.

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