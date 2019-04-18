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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy'den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile'den gerçekleşiyor.



Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy'den 168 TL, Şişli'den 147 TL, Esenyurt'tan 155 TL ve Beylikdüzü'nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.



HAVAALANINDA TOPLAM 1000 TAKSİ GÖREV YAPACAK



İstanbul Havalimanı’nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunun altını çizerken; taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının vurguladı.



Taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2,5 TL olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır” dedi.

Başkan Aksu, 1000 takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek "Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız" dedi.



"YETKİ VERİN, TAKSİ ŞİKAYETLERİNİ BİTİRELİM"



İstanbul Havalimanı'nın taksiciler ve sektör açısından da bir milat olabileceğini ifade eden Eyüp Aksu, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin ve ülkemiz turizminin yeni yüzü olacağını vurgulayan Eyüp Aksu, “Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablo sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkemizin itibarına da zarar verecektir. Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz” şeklinde konuştu.



İlçe İlçe İstanbul Havalimanı Taksi Ücretleri



Avrupa Yakası

Arnavutköy 16,7 km 52,00 TL



Avcılar 49,1 km 130,00 TL



Bağcılar 34,4 km 98,00 TL



Bahçelievler 50,4 km 135,00 TL



Bakırköy 55 km 147,00 TL



Başakşehir 39,3 km 110,00 TL



Bayrampaşa 42,7 km 117,00 TL



Beşiktaş 54,3 km 145,00 TL



Beylikdüzü 60,1 km 154,00 TL



Beyoğlu 53,6 km 145,00 TL



Büyükçekmece58,4 km 157,00 TL



Çatalca 41,7 km 115,00 TL



Esenler 34,9 km 97,00 TL



Esenyurt 57,7 km 155,00 TL



Eyüp 19,3 km 60,00 TL



Fatih 47 km 127,00 TL



Gaziosmanpaşa43,6 km 120,00 TL



Güngören 46,3 km 130,00 TL



Kağıthane 33 km 92,00 TL



Küçükçekmece51,1 km 137,00 TL



Sarıyer 44,1 km 112,00 TL



Silivri 86,9 km 227,00 TL



Sultangazi 34,7 97,00 TL



Şişli 54,5 km 147,00 TL



Zeytinburnu 47,9 km 130,00 TL



Anadolu Yakası



Ataşehir 54,8 km 150,00 TL + köprü ve otoban



Beykoz 51,2 km 138,00 TL + köprü ve otoban



Çekmeköy 71,3 km 188,00 TL + köprü ve otoban



Kadıköy 63,5 km 168,00 TL + köprü ve otoban



Kartal 96,9 km 252,00 TL + köprü ve otoban



Maltepe 83 km 217,00 TL + köprü ve otoban



Pendik 94,6 km 247,00 TL + köprü ve otoban



Sancaktepe 73,7 km 195,00 TL + köprü ve otoban



Sultanbeyli 73,8 km 195,00 TL + köprü ve otoban



Şile 105 km 272,00 TL + köprü ve otoban



Tuzla 85,7 km 225,00 TL + köprü ve otoban



Ümraniye 54,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban



Üsküdar 58,9 km 160,00 TL + köprü ve otoban



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