İzinsiz alanlara çadır ve kamp kuran 210 kişiye 82 bin lira ceza

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Jandarma ekipleri deniz koylarına, izinsiz alanlarına, Doğa Koruma ve Milli Park alanlarına çadır kuranlara idari para cezası uygulandı.

İHA 08.06.2020 - 17:27

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Corona virüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı

Corona virüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı

Deprem sonrası kamp çadırına yoğun ilgi

Deprem sonrası kamp çadırına yoğun ilgi

1 Mayıs 2020 tarihinden beri bugüne kadar koylara, izinsiz alanlara kamp kuranlara 210 kişiye toplam 82 Bin TL idari para cezası uygulandı.

Yasaklanan alanlara çadır veya kamp kurmanın yasak olduğunu, idari para cezası uygulamasının devam edeceği bildirildi.

KAMP ÇADIRLARINA TALEP ARTTI

Corona virüs salgınından sonra izole olmak isteyen vatandaşlar nedeniyle kamp çadırlarına olan talep arttı. Bu zamana kadar çoğunlukla seyahat tutkunlarının tercih ettiği kamp çadırı, virüs nedeniyle de tercih edilmeye başladı.

Corona virüs salgınından korunmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate alındığı bu dönemde, hem kalabalıktan uzak olması hem de doğayla iç içe olma imkanı vermesiyle kamp çadırlarına olan talep arttı. Otel ve pansiyon gibi kalabalık tatil mekanlarından uzaklaşmak isteyenler, kamp çadırlarına ilgi göstermeye başladı.

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