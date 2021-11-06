Kemah Kalesi'ndeki kazılarda kalıntılarına rastlanan tarihi cami ayağa kaldırılıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki kalede yapılan kazılarda kalıntılarına rastlanan ve 800 yıllık olduğu tahmin edilen cami, tarihi kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun inşa ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.11.2021 - 16:11

Kemah Kalesi'ndeki kazılarda kalıntılarına rastlanan tarihi cami ayağa kaldırılıyor

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Kent merkezine 50 kilometre uzaktaki ilçede hakim bir tepede kurulan Kemah Kalesi'nde, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinesinde başlatılan kazı çalışmalarında kalıntılarına rastlanan Bey Camisi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kemah Kaymakamlığının hazırladığı 2 milyon 700 bin liraya maliyetli projeyle bu yılın temmuz ayında inşaatına başlanan tarihi caminin 2 bin 200 yılı aşkın bir mazisi bulunuyor. 

Kemah Kaymakamı Mehmet Şükrü Pekpak, "Görüldüğü üzere burası zapt edilmesi çok zor, savunması kolay bir kale. Bu sebepten yüzlerce yılda yüzlerce medeniyet buraya sahip olmaya çalıştı. Son olarak da 1515 yılında Safeviler'den Osmanlı İmparatorluğu'na geçti. Ondan beri de bizim mirasımızdır diyebiliriz" diye konuştu. 

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