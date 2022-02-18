Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2028'de 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmeliyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'de moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu'nun üstlendiği '24 Özel' başlıklı canlı yayına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Bedir Acar'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, konuşmasında Turizm Geliştirme Ajansı’nın kuruluşundan ve çalışmalarından ve turizm alanında bu yıl minimum 35 milyar dolarlık bir hedef içerisinde olduklarından bahsetti.

"PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ VE STRATEJİ DEĞİŞTİ"



Ersoy, bu yıl ayrıca yurt dışından Türkiye'ye yoğun olarak erken rezervasyonlar aldıklarını aktararak, 2019'a göre turizmde bu sene pazar çeşitliliğinin ve stratejilerinin birçok yönden değiştiğini anlattı.



Bakan Ersoy, şu an Türkiye'nin 125 ülkede televizyon ve dijital alanda yoğun olarak tanıtımının yapıldığını ve Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her ülkeyi hedef aldıklarını ifade etti.



Ersoy, İstanbul'un son dönemde ortalama günlük 37 bin ile 40 bin arasında yabancı ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretinden sonra Körfez ülkelerinden de Türkiye'ye bu yıl ciddi bir turist artışı beklediklerini söyledi.



“KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİNDE 2023 HEDEFİMİZDE 900 DOLARI GEÇMEK VAR”

Covid-19 salgını kapsamında Türkiye'nin birçok ülkede kırmızı koddan çıktığını hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:



"Rakip olarak Yunanistan'ı, İspanya'yı, şehir turizminde Fransa'yı, İtalya'yı görüyorduk ve turizmde lig atladık. Gelirlerimizi arttıracağız, nitelikli turiste konsantre olacağız ve kişi başı geliri yükselteceğiz. 2018'de kişi başı gelirimiz 647 dolardı, 2021'de 834 dolar oldu. Kişi başı turizm gelirinde 2023 hedefimiz 900 doları geçmek."

"EGE'NİN YILDIZI DAHA DA PARLAYACAK"



Ersoy, Avrupa'da Ege Bölgesi'ni turizm anlamında parlayan bir yıldız haline getirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Sadece Avrupa'nın değil Amerika kıtasının da ilgisinin çekeceğini düşünüyorum. Deniz, kum, güneş dendiği zaman buna gastronomiyi de ekleyerek Ege'nin yıldızının daha da parlayacağını düşünüyorum” dedi.

Turizmde önemli noktalardan birinin sektörün kendi personelini yetiştirmesi olduğunu vurgulayan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında turizm meslek lisesi öğrencilerinin İngilizce, Rusça ve seçmeli bir dil olmak üzere 3 dilde eğitim aldığını ve otellerde staj yaptıklarını anlattı.



Projeye ilk etapta 10 okul ile başladıklarını, şu an 56 okulu geçtiklerini belirten Ersoy, öğrencilere mezuniyetlerinden sonra alanlarında istihdam sağlandığını açıkladı.

"2028'DE 100 MİLYON TURİST, 120 MİLYAR GELİRE GELMELİYİZ"

Bakan Ersoy, turizmi Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak amacında olduklarının belirterek şunları söyledi:



"Tanıtım stratejimizi değiştirmemizin nedenlerinden birisi de bu. Antalya'da eskisi kadar yoğunluk olmamalı. Öncelikli Ege'nin pasta payını artırmalıyız. İstanbul'un hala çok potansiyeli var. Doğu ve Güney Doğu anlamında da Şanlıurfa'da biliyorsunuz Göbeklitepe, Karahantepe gibi 11 nokta daha buldu. Orayı çok önemli bir destinasyon haline getiriyoruz. Otel yatırımları başladı.Türkiye'de birçok potansiyel var."



Ersoy, "Türkiye'nin turizm hedefi yüksek. 2019'da 52 milyon turist getirmiştik. Hızlıca 60, 70 milyonları hatta ilerleyen tarihlerde 100 milyon turisti görmeliyiz. 2028'de 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmeliyiz" dedi.

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Beyoğlu Kültür Yolu hakkında da bilgi verdi.



Ersoy, geçen yıl 30 Ekim-14 Kasım'da gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de oldukça ilgi gördüğünü, toplamda 2 bin 800'den fazla sanatçının katıldığını ve 75 noktada etkinliklerin yapıldığını söyledi.



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisini bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenleyeceklerini söyleyen Ersoy, Ankara'da da aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali'ni sanatseverlerle buluşturacaklarını ve gelecek ay bu festivalin tanıtımının yapılacağını söyledi.

"FESTİVALLER TÜRKİYE'NİN MARKASI HALİNE GELECEK"



Ersoy, 2023 baharında İzmir'de aynı festivali düzenleyeceklerini ve bu festivalleri uluslararası arenada bir marka haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

"RAMİ KIŞLASI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Rami Kışlası çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Ersoy, "İstanbul'un en yoğun ziyaretçi alacak kütüphanelerinden birini yapıyoruz. Fonksiyonel olarak özellikleri fazla" diye konuştu.



Ersoy, kışla içerisinde hazırlanan kütüphanenin her yaş grubuna hitap edeceğini dile getirerek, aynı zamanda Atatürk'le ilgili araştırmaların yapılacağı bir kütüphanenin, Türk Tarih Kurumu'nun ihtisas kitaplıklarının ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının da şifahane bölümünün burada yer alacağını söyledi.



Kütüphaneci ve arkeolog istihdamı konusunda da bu yıl ciddi bir kadro alımı yapacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, Bakanlık dışında kazı başkanlıklarının da ayrıca kadro alımı yaptıklarını anımsattı.

"2002- 2021'DE YAKLAŞIK 8 BİN KÜLTÜR VARLIĞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"



Bakan Ersoy, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptıkları çalışmalar kapsamında 9 ülke ile ikili anlaşmalar gerçekleştirdiklerini, 2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığının tespit edilip, Türkiye'ye getirildiği bilgisini verdi.



Sadece geçen yıl 8 bin 305 eserin Türkiye'ye iadesinin yapıldığını söyleyen Ersoy, yurt dışındaki müzayedeleri çok sıkı takip ettiklerini söyledi.

Ersoy, "Dünyada herkes biliyor, 'Türkiye eserinin peşinde.' Keşfettiğimiz her şeyin peşine gidiyoruz. Son 1 yıl içerisinde Türkiye'de 521 bin eser yakaladılar" dedi.



Ersoy, aynı zamanda müze envanterlerini korumak için eserlerin kopyalanmaması adına da DNA kodlu özel sistemler geliştirdiklerini söyledi.

"GEÇEN YIL ULUSLARARASI 17 FİLM VE 58 BELGESEL TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ"



Anadolu'nun arkeolojik ve doğal değerler açısından önemli bir film platosu olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, gerçekleştirdikleri yasal düzenlemelerle Hollywood ve Bollywood'dan yapımların çekimler için gelmeye başladığını, geçen yıl yabancı yapım şirketlerinin 17 film, 58 belgeseli Türkiye'de çektiklerini anlattı.



Ersoy, aynı zamanda Türkiye'nin şu anda ABD'den sonra dünyada en çok dizi, film ihraç eden ülke olduğunu, 152 ülkede 600 milyon fazla da seyirciyle ulaştığını, bu yapımlar sayesinde Türkçeye de ilginin arttığını aktardığını söyledi.



Yanan orman arazilerine de değinen Ersoy, bu arazilerinin geçmişten bu yana hiçbir zaman yatırıma açılmadığını, ayrıca yanan orman arazilerinin yasanın da üstünde anayasa ile korunduğunu söyledi.



Ersoy, 2023 itibarıyla Güvenli Turizm Sertifikası yerine Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasının hayata geçeceğini, bunun da çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.



Bakanlık olarak 46 müze ve ören yerinde sanal müzecilik faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Ersoy, corona virüs salgının ardından bugüne kadar 23 buçuk milyon kişinin sanal müzeleri ziyaret ettiğini, birinci sırada Göbeklitepe'nin yer aldığını belirtti.

"KIZ KULESİ'NDE BİRÇOK HATA TESPİT ETTİK"



Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirterek şunları söyledi:



"Açılışı eylül ekimi bulabilir. Teknik üniversitelerdeki hocalardan da rapor istedik. Hataları tespit ettik. Üniversitelerin raporları doğrultusunda nasıl güçlendireceğimize karar vereceğiz. Beton yükler var. İnternet sitesinde de raporları yayınlayacağız. Şeffaf bir şekilde süreci yönetiyoruz. Yeme içme işlerinden arındırılacak. Galata Kulesi gibi gezi ağırlıklı müze olarak kullanılacak."