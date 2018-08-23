Denizi, kumu ve güneşiyle iç ve dış turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor.



Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların da rağbet etmesiyle ilçenin 109 bin 58 olan nüfusu, son birkaç günde 1,5 milyona ulaştı. İlçedeki otel, pansiyon ve yazlıklar doldu. Cadde, sokak ve ilçenin mavi bayraklı sahilleri, adeta insan seline uğradı. Araç trafiği, özellikle akşam saatlerinde Kuşadası merkezinde kilitlenirken kafeterya ve restoranlarda oturacak yer kalmıyor.



Bayramın ilk üç günü, çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, ilçenin girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta kadınlar plajı olmak üzere halk plajları, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı plajları dolup taştı.



Uyarılara rağmen bölgeye rezervasyonsuz gelen ve yer bulamayan vatandaşlar, çözümü çadırlarda buldu. Şehir merkezindeki halk plajlarında çadır kuranların yanı sıra kimileri parklarda ve yeşil alanlarda konaklamayı tercih etti.



Kuşadası'nın son yılların en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Kuşadası Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Bülent İlbahar, bayram haftasıyla birlikte turizmde adeta patlama yaşandığını belirtti.



Beklenenin üzerinde bir hareketliliğin olduğunu ifade eden İlbahar, "Geçmiş yıllarda özellikle bayram tatillerinde nüfusu 1 milyona ulaşan Kuşadası'nın nüfusu, bu yıl bayram tatilinde 109 bin 58'den 1,5 milyona ulaştı. Bayramdan sonra Avrupa, İran, Rusya gibi bölgelerden gelen rezervasyon talepleriyle, yoğunluğun, ekim ayı sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz."

