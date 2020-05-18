Otellerin çoğu hizmete geçmeye hazır

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının etkileri yavaş yavaş azalmaya başladı. Pandeminin, Türkiye turizmine de etkisi fazlasıyla büyük oldu. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesisleri için normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayınlamıştı.

Genelgenin ardından otellerin 2020 sezonunda hizmet verip vermeyecekleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2000 konaklama tesisin katıldığı ankette, Türkiye genelindeki tesislerin yüzde 63'ünün şu an faal olduğu ya da faaliyete geçmeye hazırlandığı, yüzde 34'ünün ise hizmet verme konusunda kararsız olduğu ortaya çıktı.

KONAKLAMA TESİSLERİNİN YÜZDE 43'Ü HAZİRAN AYINDA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK

Buna göre faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinin yüzde 8'i mayıs ayında, yüzde 43'ü haziran ayında, yüzde 2'si ise temmuz ayında misafir ağırlamaya başlayacak.

Neredekal.com tarafından düzenlenen ankete katılan konaklama tesislerinin yüzde 34'ü ise hizmete geçip geçmeyecekleri konusunda kararsızlıklarını sürdürüyor. Ağırlık kazanan görüş ise küçük ve butik otellerin yüzde 80-85’inin 2020 sezonunda misafir ağırlamaya devam edeceği yönünde.



EN FAZLA TESİS YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELER DATÇA, MARMARİS VE BODRUM



Yapılan araştırma, faaliyete geçecek tesislerin büyük bir çoğunluğunun Datça, Bodrum ve Marmaris'te olduğunu da gösterdi.

Faaliyette olacak tesis yoğunluğu en fazla Datça'da görünürken, Marmaris ve Bodrum da Datça'yı takip eden bölgeler arasında bulunuyor. Çeşme, Ayvalık ve Ölüdeniz de 2020 sezonu için hazırlıklarını tamamlayan diğer bölgeler olarak ön plana çıkıyor.

Araştırma sonuçları arasında en çarpıcı olanı ise Seferihisar. Popüler tatil bölgelerine nazaran daha az tesisin hizmet verdiği Seferihisar, Assos ve Kaş'ı geride bırakarak, tatilcileri ağırlamaya hazırlanan ilk 10 bölge arasında yer alıyor. Kapadokya, Kemer ve Bozcaada'da da faaliyetlerin devam edeceği görülüyor.

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