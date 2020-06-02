Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 4 Haziran itibarıyla yurt içinde 27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor.

Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 12:13

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Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, corona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınıp kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte ilk uçuş, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yapıldı. 

Bu kapsamda 4 Haziran Perşembe gününden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin ve Kars'a uçuşlar gerçekleştirilecek.

Bunlar dışında ayrıca İzmir'den Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon'a; Adana'dan Trabzon, Antalya, Bodrum ve Van'a; Ankara'dan ise Antalya ve Bodrum'a uçuş koyuldu.

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