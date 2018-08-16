Tatillerini genellikle Akdeniz bölgesinde geçirmeyi tercih eden Rus halkının 2018’de en popüler tatil noktası uygun fiyat ve imkanlarıyla Türkiye oluyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yıl 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret etmesini ve bu anlamda yeni bir rekor kırılacağını belirtirken, Rusya Tur Operatörleri Birliği de (ATOR) yılın ilk yarısında Rusya’dan Türkiye’ye turistik ziyaretlerin geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın arttığını açıkladı.



Rus tatilseverler, kültürü, tarihi, doğası ve yemekleriyle Moskova’da büyük ilgi gören “Türkiye Festivali” kapsamında Türkiye’ye ilişkin görüşlerini paylaştılar.



"TÜRKİYE'NİN İKLİMİ VE MUTFAĞI MUHTEŞEM"

Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversite öğrencisi olan Alesya Mirinov, Türkiye Festivali’ne Türk kültürünü tanımak için geldiğini belirterek, “Çünkü gelecek yıl Türkiye’yi ziyaret etmek istiyorum. Türk mutfağını özellikle çok seviyorum. Türkiye denince aklıma deniz, Türk tatlıları ve güzel kıyafetler geliyor” dedi.



Moskova’da ticaretle uğraşan Aleksandr Kuzmin, eşi Margarita Kuzmin ve bebekleri Timur’la birlikte kısa bir süre önce İzmir’de tatil yaptıklarına işaret ederek, “Gerçekten muhteşemdi. İstanbul’u ve Kapadokya’yı da çok merak ediyoruz. Türkiye’yi tekrar ziyaret etmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



Türklerin misafirperverliğinden de övgüyle söz eden Kuzmin, “Türkiye’de muhteşem bir deniz, kum, güneş var Rusya’ya çok yakın. Harika tatlılarınızı da unutmamak gerek. Turist olarak daha ne isteyebilirsiniz ki?” şeklinde konuştu.



Moskova’da üniversitede okuyan Lilya Çernov ve Olga Fedotov ise Türkiye’nin, Ruslar için dünyanın en hayret verici gizemli ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Daha önce geçen yıl ve bu yıl Alanya’yı ziyaret etmiştik ve tekrar gitmeyi düşünüyoruz, özellikle de İstanbul’a gitmek istiyoruz” dediler.



Bir emekli öğretmen olan 74 yaşındaki Yevgeniy Belyaev de Türkiye’yi çok sevdiğini anlatarak, “Türkiye’de daha önce Antalya ve Bodrum’u ziyaret ettim. Kasımda İstanbul’u göreceğim. Türkiye’nin iklimi ve mutfağı muhteşem” değerlendirmesini yaptı.



Özel bir şirkette halkla ilişkiler bölümünde çalışan 26 yaşındaki Anastasiya Naumov, Türkiye’nin Rus turistler arasında en popüler tatil noktalarından birisi olduğunu anımsatarak, “Tanıdığım hemen herkes Türkiye’yi ziyaret etti. Bu sene ben de Kemer ve Side’yi ziyaret ettim. Bir sonraki sefere İstanbul’u görmeyi çok istiyorum. Türkiye’nin en çok yemeklerini seviyorum özellikle de döneri” diye konuştu.



TÜRKÇEYE YOĞUN İLGİ

Rusya’nın önde gelen tur operatörlerinden Coral Travel’in temsilcisi Nikita Makarov, Türkiye pazarının kendileri için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Türkiye pazarı bizim için öncelik. Bu yıl da hem geçen yıla hem de bir önceki yıla kıyasla turist akışında önemli bir artış bekliyoruz” dedi.



Bu yıl 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edeceğine yönelik öngörülere katıldığını belirten Nikita, “Özellikle, Antalya’da Belek, Kemer ve Side Rus turistlerin yine gözdesi. Ancak Türkiye’nin diğer bölgelerine de yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Ferhat Tamkoç ise Türk kültürüne ve Türk diline yönelik Rusya’da büyük bir ilgi bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:



“Rus vatandaşlar Türkçe kurslarımıza çok ilgililer. Moskovalılarla bir gönül köprüsü oluşturuyoruz. Türkiye’yi onlara en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Eylülden itibaren yılda 4-5 dönem halinde Türkçe kursları vermeyi planlıyoruz. Özellikle Türk dizilerine Rusya’da ilgi büyük. Bizim kurslarımıza ev hanımları da geliyor. Neden geldiklerini sorduğumuzda, Türk dizisi izlediklerini, onu daha iyi anlamak için geldiklerini söylüyorlar. Öğrenciler de daha çok Türkiye’de yüksek lisans, doktora imkanlarından yararlanmak için Türkçe kurslarımıza katılım sağlıyorlar”



VİDEO: TURİZMDE BAYRAM YOĞUNLUĞU (ANTALYA'DA TESİSLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI)