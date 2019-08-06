Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" istatistikleri verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden toplam 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı ve ortalama 496 liradan toplam 6 milyar 984 milyon 25 bin lira harcadı.



TÜİK verilerine göre, seyahate çıkış nedenlerinde ilk sırayı yüzde 67 ile yakınları ziyaret aldı. Seyahat nedenleri arasında ikinci sırada yüzde 17.9 ile "gezi, eğlence, tatil" ve üçüncü sırada yüzde 6.6 ile "sağlık" yer aldı.



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 83 milyon 989 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 987 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 945 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.



Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 96’sına karşılık gelen 6 milyar 702 bin 271 bin lirasını kişisel harcamalar, yüzde 4.0'üne karşılık gelen 281 milyon 754 bin lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu.

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