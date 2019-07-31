Yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 13,2 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019'un ilk 6 ayına ilişkin “yabancı ziyaretçi” verilerini açıkladı.

Buna göre İlk 6 aylık rakamlarda ise turist sayısındaki artış devam ederken, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış oranı yakalandı ve 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

İlk 6 aydaki turizim geliri ise 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 18,05 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı ziyaret etti.

Rusya Federasyonu ile Almanya Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.



TURİZM BAKANI NTV SORULARI YANITLADI