Türkiye'nin ilk yataklı lüks tren turu 'Kapadokya Ekspresi' 5 yıldızlı otel gibi olacak

5 yıldızlı otel standartlarına ve konforuna sahip lüks bir tren olması amaçlanan Kapadokya Ekspresi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı hedefleniyor.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS Travel Genel Müdürü Emre Özkur ve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik’in katılımlarıyla gerçekleştirilen protokol töreninde imzaları atılan Kapadokya Ekspresi’nin detayları belli olmaya başladı.

'KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO' TURİZM GELİRİ HEDEFİ



Dünyada trenle ulaşıma çok fazla talebin olması ve yatırımların bu yönde artış göstermesi, projenin çıkış noktalarından biri olarak görülüyor. Bu açıdan tren yolculuğuyla birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehri bu ulaşımın içine dahil etmek hedefliyor.



Projenin ilk yatırım bedelinin 40 milyon avro, hedefin ise yıllık 200 bin turist olduğu belirtilirken global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Travel ile Sun Group katkılarıyla hayata geçirilecek olan Kapadokya Ekspresi ile kişi başı 5 bin avro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı hedefleniyor.



KAPADOKYA EKSPRESİ, 5 YILDIZLI OTEL STANDARTLARINA SAHİP OLACAK



Kapadokya Ekspresi’nin 5 yıldızlı otel standartlarına ve konforuna sahip lüks bir tren olması amaçlanıyor. Yataklı odalar, her odada duş ve tuvalet imkanı, yemeklerin odalara servis edilmesi gibi yüksek kalitede hizmet verecek Kapadokya Ekspresi’nde ayrıca 2 lüks restoranın da yer alması planlanıyor.



Ankara-Kapadokya / Kapadokya-İstanbul arası karşılıklı 2 tren olarak planlanan Kapadokya Ekspresi’nin haftanın 7 günü, 14 vagon ve 294 kişi kapasiteyle gezginlere hizmet vermesi de plan dahilinde.



Projenin diğer etaplarının ise Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege’ye kadar uzatılması söz konusu.

İLK SEFER ŞUBAT 2022'DE



Kapadokya Ekspresi’nin ilk seferinin gerçekleşeceği tarihi ise 2022 Şubat olarak öngörülüyor.