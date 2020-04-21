Tuzla Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kayseri'de bulunan Tuzla-Palas Gölü 'Kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

İHA 21.04.2020 - 13:14

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Resmi Gazete'de yayınlanan ve Türkiye genelinde 10 ilde 21 bölgenin dahil edildiği 'Kesin korunacak hassas alan' kapsamına Kayseri'nin Bünyan ve Sarıoğlan ilçesi sınırları içinde bulunan Tuzla-Palas Gölü de alındı.

TUZLA GÖLÜ

Palas Tuzla Gölü, Kayseri ili, Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu tuzlu göldür. Yüzey rakımı 1131 m, uzunluğu 8 km, genişliği 8 km, alanı 23,5 km'dir. Faylar ile çevrelenen, kapalı havza özellikli Palas Ovası'nın en alçak alanıdır.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN NEDİR?

Kesin korunacak hassas alan; bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

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