12 Dev Adam, Tokyo Olimpiyatları'nda yok

Olimpiyat elemelerinde finale çıkma mücadelesine iyi başlayan Ay Yıldızlılar ilk çeyreği 22-8 önde kapattı.

İkinci çeyrekten itibaren savunma direncini artıran Yunanistan farkın azalmasını sağlasa da, 12 dev adam soyunma odasına 34-27 önde gitti.

Üçüncü çeyrekten itibaren Yunanistan hücumda Calathes ve Sloukas ile etkili olarak öne geçti ve mücadeleyi 81-63 galip kapattı.

Final oynamaya hak kazandı. Maçı 20 sayı ile tamamlayan Furkan Korkmaz, en skorer isim olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.



Ay-Yıldızlılar 2016'dan sonra ikinci kez olimpiyat elemelerine yarı finalde veda etti.