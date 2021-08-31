12 Dev Adam'ın FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün yapıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile birlikte B Grubu'nda yer alacak.



Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.



Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grupları:



A Grubu: Y. Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya

B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda

C Grubu: Fildişi, Gine, Orta Afrika, Angola

D Grubu: Kenya, Mısır, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyet