16 yaşındaki Türk yıldız adayı Zidan Sertdemir'i Bayer Leverkusen kaptı

Danimarka Süper Lig takımlarından FC Nordsjaelland’ın geleceğin yıldızı olanarak gösterilen 16 yaşındaki Türk futbolcusu Zidan Sertdemir, Bayer Leverkusen kulübüne transfer oldu.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Uşakspor eski Teknik Direktörü Adnan Özer’in torunu ve ofansif orta saha oyuncusu olan Sertdemir’in peşinde, Alman ekibinin dışında Arsenal, Ajax, Mönchengladbach ve Wolfsburg gibi dev kulüpler bulunuyordu.



FC Nordsjaelland takımı A kadrosunda yer almayan genç futbolcu, kulübün U13, U15, U17 ve U19 takımlarında direkt oynarken, Danimarka Milli Takımı’nda da gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"GURURLUYUZ"



Nordsjaelland Sportif Direktörü Mikkel Hemmersam kariyerine Leverkusen’de devam edecek olan Türk oyuncuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kendi A takımımıza yetecek kadar yetenekli oyuncular yetiştirmek bizim açık stratejimiz ve buna çok fazla kaynak ile zaman ayırıyoruz. Zidan genç yaşına rağmen inandığımız ve akademi takımımızda yıllar içinde gelişim gösteren bir oyuncuydu. Tabii ki şu anda Zidan’a veda ettiğimiz için üzgünüz, ama aynı zamanda büyük Avrupa kulüplerinin somut ilgi gösterdiği kadar yetenekli oyuncular yetiştirdiğimiz için de gururluyuz.”



Bayer Leverkusen internet sayfasından, Zidan Sertdemir’in kulübün formasıyla 5 yıllık sözleşmeye imza atarken fotoğrafıyla birlikte genç Türk yeteneği transfer ettiğini duyurdu. FC Nordsjaelland kulübü daha önce de, Emre Mor gibi büyük bir yeteneği 15 milyon euro karşılığında Dortmund’a satarken, Leverkusen’in de Zidan Sertdemir için 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.



Leverkusen ile beş yıllık sözleşmeye imza atan Zidan Sertdemir’in ailesinin de Almanya’ya yerleşeceği öğrenildi.