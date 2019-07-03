29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 17 Yaşaltı Dünya Korfbol Şampiyonası Hollanda’da düzenlendi.
12 takımın katıldığı organizasyonda görev alan hakemimiz Murat Akar, grup maçlarında gösterdiği performansın ardından final maçına atandı.
Hollanda ile Belçika’nın karşılaştığı final maçını ev sahibi ekip 23-13 kazanırken, Akar da mücadeleyi başarı bir şekilde yönetti.
Turnuvada üçüncülüğü Portekiz’i yenen Çin Tapei kazandı.
17 Yaşaltı Dünya Korfbol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetti
Spor
Hollanda’nın Eindhoven kentinde düzenlenen 17 Yaşaltı Dünya Korfbol Şampiyonası finalini Türk hakem Murat Akar yönetti.
29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 17 Yaşaltı Dünya Korfbol Şampiyonası Hollanda’da düzenlendi.