2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan bugün başlıyor

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Organizasyonuna Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu’ndaki ilk maçında bugün 18.00’da Romanya ile karşılaşacak.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 12:26

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan bugün başlıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na son Avrupa ikincisi unvanıyla katılacak. Filenin Sultanları , D Grubu’nda İsveç,Finlandiya,Ukrayna ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TAKVİMİ

18.08.2021 - 20.30 Romanya

20.08.2021- 20.30 Ukrayna

22.08.2021 – 17.30 İsveç

23.08.2021- 20.30 Finlandiya

24.08.2021- 17.30 Hollanda

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

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