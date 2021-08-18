2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan bugün başlıyor

ntv.com.tr 18.08.2021 - 12:26
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na son Avrupa ikincisi unvanıyla katılacak. Filenin Sultanları , D Grubu’nda İsveç,Finlandiya,Ukrayna ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ TAKVİMİ
18.08.2021 - 20.30 Romanya
20.08.2021- 20.30 Ukrayna
22.08.2021 – 17.30 İsveç
23.08.2021- 20.30 Finlandiya
24.08.2021- 17.30 Hollanda
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
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