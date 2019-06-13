Süper Lig takımlarının 2019/20 sezonu için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezonda da 4 büyüklerin gözdesi Süper Lig'deki parlayan yıldızlar. Rizespor, Başakşehir, Kayserispor ve Kasımpaşa'daki birçok oyuncu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. Süper Lig takımları ise yıldız oyuncular için milyonlarca euro bonservis ücreti talep ediyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan Ceyhun Kuburlu’nun haberinde, son 10 yılda Süper Lig'de 4 büyüklerden en çok para kazanan takımlar listelendi. Bu süre içerisinde 18 farklı takım 4 büyüklerden 186 milyon euro para kazandı.



İLK 3'TEKİ KULÜPLER



4 büyüklerin en çok bonservis ödediği takım ise Kayserispor oldu. San-kırmızılı takım bugüne kadar 4 büyük kulübe sattığı oyunculardan kasasına tam 32.2 milyon euro para koymayı başardı.



Bu sezon zor günler geçiren ve bir alt lige düşen Bursaspor son 10 yılda 4 büyüklere sattığı oyunculardan kasasına koyduğu 26.1 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.

Bursaspor bu paranın önemli bir bölümünü ise sadece 1 sezonda kazandı. Fenerbahçe'ye 2015/16 sezonu transfer döneminde 3 futbolcu satan Bursaspor, bu oyunculardan 11 milyon euro kazandı. Fenerbahçe en fazla parayı ise Ozan Tufan için ödedi.



Listenin 3. sırasında bulunan Gaziantepspor’un geliri ise 26 milyon euroyu buluyor.



GENÇLER ÖNE ÇIKIYOR



Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerde ise daha çok genç oyuncular dikkat çekiyor. 4 büyükler 25 yaş altı oyuncular için de önemli bir bütçe ayırıyor. 2018/19 sezonunda yapılan transferlerin başında Galatasaray’ın Emre Akbaba transferi geliyor. Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis parası ödedi.



Fenerbahçe ise Altınordu'ya 18 yaşındaki Berke Özer ve 21 yaşındaki Barış Balcı için toplam 4 milyon euro verdi. Beşiktaş ise Dorukhan Toköz için Eskişehirspor'a 150 bin euroluk ödeme yaptı.



REKOR 2011-2012 SEZONUNA AİT



4 büyükler son 10 yıl içerisinde en fazla parayı ise 2011/2012 sezonunda harcadı. Bu dönemde 4 kulüp Süper Lig'deki 8 farklı takıma bonservis ödemesi yaptı. 1 sezonda ödenen rakam ise 37.2 milyon Euro'yu buldu. Aynı sezon en çok para kazanan takım ise Karabükspor oldu. Takım o sezon Fenerbahçe'ye sattığı Emmanuel Emenike'den tam 9 milyon Euro gelir sağladı. 2011-2012 sezonunda en çok kazanan ikinci takım ise Gneçlerbirliği oldu. Kulüp Beşiktaş'a sattığı Mustafa Pektemek ve Fenerbahçe'ye sattığı Orhan Şam'dan 7.5 milyon euroyu kasasına koymayı başardı.