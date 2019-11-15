9 futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya katılım hakkı kazanan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı.

Grubun son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak olan Ay-yıldızlılar'da 9 futbolcu kadrodan çıkarılırken yerlerine yeni isimler dahil edildi.

Buna göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımı'dan Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.