A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak | Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanla dün tamamladı.



Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.



Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.



İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, idmanda yer almadı.



Abdülkadir Ömür de tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.



İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Türkiye - Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.