A Milli Takım yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Stefan Kuntz isminde karar kıldı. Almanya U21 teknik direktörlük koltuğunda oturan Stefan Kuntz futbolculuk döneminde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giydi. Peki Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı?

ntv.com.tr 16.09.2021 - 09:09 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 10:20

A Milli Takım yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

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A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor.

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962’de Almanya’da dünyaya geldi.

Diziliş tercihi 4-3-3 yönünde olan Alman teknik adam kariyerine 1999 yılında Neunkirchen takımını çalıştırarak başladı.

2000’de Karlsue’nin başına geçen Kuntz, 2003’te ise Mannheim’i çalıştırdı. Farklı takımlarda görev aldıktan sonra 2006’da Bochum’un başına geçti.

2008 yılında ise K’lautern ile anlaştı.

Bir süre DFL’de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan başarılı teknik adam 2020’de Almanya milli takımının başına geçti. 7 Ağustos 2021’de ise Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Futbolculuk yıllarında Beşiktaş’ta da forma giyen Kuntz 1995-1996 yıllarında siyah beyazlı takımın formasını terletmişti.

Öte yandan Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de Almanya U 21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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