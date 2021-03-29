A Milli Takım'da Covid vakaları

A Milli Futbol Takımı'nda corona virüs vakalarına rastlandı.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Cumartesi günü Norveç'i 3-0 yenmişti. İspanya'da oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlılar, virüs testinden geçti. Üç futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.



Milliler salı günü yapılacak Letonya maçı öncesi son kez testten geçecek. Sonuçların yine pozitif çıkması halinde 3 futbolcu kafileden ayrılacak.

Milli Takım'da Hollanda karşılaşması öncesi iki oyuncuda virüse rastlanmıştı.