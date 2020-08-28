A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü kadroya ilk kez çağrılan isimler oldu.

DHA 28.08.2020 - 16:54

A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle;

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

İKİ İSİM İLK KEZ KADRODA

Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü kadroya ilk kez çağrılan isimler oldu.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.


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