Aaron Boupendza'nın yeni durağı Katar (Aaron Boupendza kimdir?)

Aaron Boupendza, yeni sezonda Katar'da top koşturacak.



Bir süredir Katar ekiplerinden Al-Arabi ile görüşme halinde olan Gabonlu golcünün transferinde mutlu son geldi.



Atakaş Hatayspor, oyuncunun Al-Arabi'ye transferinin tamamlandığını duyururken "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferi gerçekleşmiştir . Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Geçen sezon transfer olduğu Hatayspor'da 36 lig maçına çıkan Aaron Boupendza 22 gole imza atarak gol kralı olmuştu.

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Aaron Salem Boupendza Pozzi 7 Ağustos 1996, Moanda doğumlu santrfor mevkisinde oynayan Gabonlu millî futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ

Mounana

Futbola ülkesinin takımlarından Mounana'da başlayan Boupendza, 2015 yılına kadar altyapıda oynadı. 2015'te A takıma çıktı ve forma giydiği 6 lig maçında 6 gol attı.



Bordeaux

2016 yazında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'ya transfer oldu ve rezerv takım olan Bordeaux B'de oynamaya başladı.



Hatayspor

5 Ağustos 2020'de Süper Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Hatayspor ile ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçıyla çıktı.



6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



Rusya takımlarından Krasnodar, Şubat 2021'de Boupendza için Hatayspor'a resmî teklif yaptı. Kulüpler 8.1 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı ama oyuncu Hatay'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.







