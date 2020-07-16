Acun Ilıcalı’nın satın aldığı takım Fortuna Sittard hakkında merak edilenler

Uzun bir süredir bir futbol kulübü satın alacağı konuşulan Acun Ilıcalı Fortuna Sittard futbol kulübünü resmen satın aldığını duyurdu. Ilıcalı, kulübün içinde canlı yayında izleyicilerin Instagram hesabını takip etmesini istedi.

Fortuna Sittard takımı hangi ülkenin takımı ve hangi ligde mücadele ediyor?

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard futbol Kulübü, Hollanda'nın Sittard şehrinin takımı olarak biliniyor. Hollanda Eredivise Ligi’nde mücadele eden takımın şu anda üzerinde kara bulutlar var. Eredivise 26. hafta puan durumuna göre 18 takımın içinde 16. sırada bulunuyor.

Fortuna Sittard ne zaman kuruldu, hangi başarıları elde etti?

Fortuna Sittard, Hollanda’nın ilk profesyonel futbol kulübüdür. 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupasını alan takım, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie’da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

Fortuna Sittard Hangi stadda maçlarını oynuyor, teknik direktörü kim?

Kulüp maçlarını 12500 kişilik stadda oynuyor. Tenik direktörü ise, eskiden PSV ve Feyenoord’a top koşturan futbolcu, günümüzün de teknik direktörü Kevin Hofland.

Fortuna Sittard takımın başkanı kim?

Fortuna Sittard kulübünün başkanı, 44 yaşındaki Ankaralı Özgür Işıtan Gün. 2017'den beri başkan olan Özgür Işıtan Gün, 2013 senesinde ise Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme'den sorumlu İcra Kurulu olarak görev aldı.