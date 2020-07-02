Adana Demirspor'a şampiyon gibi karşılama

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin arından 2.sıraya yükselen ve 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artıran Adana Demirspor, Adana'da taraflar tarafından şampiyon gibi karşılandı.

Adana Havalimanı'nda toplanan binlerce Adana Demirspor taraftarı, takımlarının galibiyetini meşaleler yakıp, tezahüratlarla kutladı.

Adana Demirspor kafilesini taşıyan uçağın piste iniş yapmasının ardından bazı taraftarlar, pistin dış duvarlarına tırmanıp, oyuncuları ve yöneticileri görebilmek içni birbirleriyle yarıştı.

Kafileyi alıp çıkış yapan takım otobüsünün önü, ellerinde meşale ve bayraklar bulunan taraftarlar tarafından kesildi. Yönetim ve futbolculara özgü dolu tezahüratlar yapan taraftarlar, otobüsün gidişini uzun süre engelledi.

İlk olarak taraftarları selamlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak daha sonra otobüsten inerek, taraftarlardan yolun açmalarını rica etti.

Polis eskortuyla ilerlemeye çalışan otobüsün üzerine çıkan futbolcu Mehmet Akyüs taraftarlara 3'lü çektirdi.

Havalimanı bölgesinden güçlükle ayrılan otobüsü, tesisin önünde yine taraftarlar karşıladı. Adana Demirspor kafilesini taşıyan otobüs, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde tesislere giriş yaptı.

Tesisler önündeki taraftarlar, bir süre tezahüratlarını sürdürüp, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

ALMANYA'DA 64 GÜNLÜK FUTBOL HASRETİ SONA ERDİ

