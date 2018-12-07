Ahmedi ve ailesi, Taliban Gazni vilayetine saldırıda bulununca başkent Kabil'e kaçmak zorunda kaldı.
Ahmedi'nin annesi, Taliban'ın oğlunu isim vererek aradığını söyledi. Anne evlerini terkederken Messi'nin oğluna verdiği hediyeleri de geride bıraktıklarını açıkladı.
Anne Ahmedi, bölgedeki ağaların da oğlunu kaçırmakla tehdit ettiklerini ifade etti.
Poşetten yaptığı Messi formasıyla dünyanın gündemine oturan Murtaza Ahmedi, idolü ile 2016 yılında buluşmuştu. Messi küçük Murtaza'yla yakından ilgilenmiş, ona futbol topu ve imzalı forma hediye etmişti.
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