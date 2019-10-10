Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal başkanlığa adaylığını açıkladılar.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın istifa etmesinin ve tekrar başkan olmayacağını ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrilmişti.

"BAŞKANIM DİYE HİTAP EDECEĞİZ"



Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından birçok kişinin aday olup olmayacağını merak ettiği Ahmet Nur Çebi, bugün Divan Kurulu Başkanlığı'na gelerek yönetim kurulu listesini teslim etti ve resmen aday oldu.

Adaylık listesini teslim eden Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını hatırlatarak, "Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık ve bugün de divana arz etmiş bulunuyorum. Camiamız ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Türk sporu adına da hayırlı olsun.

Epey adaylı bir seçim olacak. 3. ben oldum. 4, 5, 6 olacak gibi. Bu süreçte adayların birbirleriyle ilgili nezaket ve naifliğini muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Bu seçimde bir başkası kazandığında kendisine 'Başkanım' diye hitap edeceğiz.

Dolayısıyla onların yüzlerine bakamayacak söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın çok zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendilerine de gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların olduğunu görmekten de mutluluk duydum. Hayırlı olsun. Kendimle ilgili, politikalarımızla ilgili gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır. Tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?



1959'da (60 yaşında) Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Nur Çebi, TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi'den mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi Kaptan Grup bünyesindeki Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri, Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını görevini sürdürmesinin yanısıra Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Kaptan Grup şirketlerinin toplam cirosu 700 milyon dolar.

Askerliğini 1985'te Ağrı'da askerlik görevini yapan Ahmet Nur Çebi'nin Berna Çebi ile evliliğinden Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu bulunuyor.

FİKRET ORMAN NEDEN İSTİFA KARARI ALDI?