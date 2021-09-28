Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Hollanda’nın köklü ekibi Ajax ile bu akşam karşılacak. Ajax-Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Beşiktaş'ın hangi futbolcuları sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak, ilk 11'de kimler var?

ntv.com.tr 28.09.2021 - 10:46

Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu)

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Evinde Alman devi Borussia Dortmund'a 2-1 boyun eğen Beşiktaş bu kez Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Ajax C grubunda Dortmund ile zirveyi paylaşırken Beşiktaş’ın henüz puanı bulunmuyor.

Ajax ise ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 yenerek turnuvaya flaş bir giriş yaptı.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş karşılaşması 28 Eylül Salı günü saat 19:45’te (TSİ) Ajax’ın stadyumu Johan Cruyff Arena’da oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 12 EKSİK

Temsilcimiz Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Alex Teixeira , N’koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Pjanic, Montero, Atiba, Ghezzal, Welinton, Larin sakatlıkları bulundukları için maçta forma giyemeyecek

UEFA listesine ismi bildirilmeyen Güven Yalçın da Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Ajax’ta ise Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar

Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

AJAX'IN İLK 11'İ

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcıları ise Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Dördüncü hakem ise Jérémie Pignard olacak.

Karşılaşmada VAR hakemliğini ise Delajod Willy yapacak.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇININ İDDAA ORANLARI


Ajax 1,06
Beraberlik 5,60
Beşiktaş 12,00

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