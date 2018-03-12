Akhisar'da seri sonu Trabzonspor'dan

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.



Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk bölümü tarafların orta saha mücadelesi şeklinde geçti.



Devrenin son anlarında eşitliği bozan konuk Trabzonspor oldu. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne taşıdı.



İkinci 45 dakikada Akhisarspor beraberlik için yüklense de rakibine açık vermeyen Trabzonspor, 83. dakikada Burak Yılmaz ile farkı 2'ye çıkardı. Milli futbolcu böylece ligde 19 gole yükseldi.



Golden 2 dakika sonra Burak bu kez asist yaptı ve N'Doye skoru 3-0'a getirdi.

Akhisar'da Serginho ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. 90+3'te kaleci Onur Kıvrak'ın hatasında Soner Aydoğdu takımının tek golünü atan isim oldu: 1-3.



Son düdükle birlikte Trabzonspor zorlu deplasmanda 3 golle güldü.



Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip bir haftalık aranın ardından yeniden galip gelirken, Akhisar'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

