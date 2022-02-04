Alanyaspor-Galatasaray 24. Hafta Süper Lig karşılaşması ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor, Süper Lig’de evinde Galatasaray’ı konuk edecek. İki takım için de önemli olan 3 puan için öncesinde ekiplerin son durumu ne? Cezalar ve sakatlar kimler? Süper Lig’in 24. Haftası'nda oynanacak Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları

Haberler - ntv.com.tr 04.02.2022 - 15:28

Alanyaspor-Galatasaray 24. Hafta Süper Lig karşılaşması ne zaman saat kaçta?

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evinde ’ı konuk edecek.

Lig’de 38 puanla 3. sırada bulunan Alanyaspor, çıktığı 23 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Toplamda 41 gol atan Akdeniz ekibi 33 golü de kalesinde gördü.

Galatasaray ise  oynadığı 23 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılılar 28 gol atarken 33 gol yedi.

Son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıpları nedeniyle Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

ALANYASPOR-GALATASARAY SÜPER LİG 24. HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

’in 24. Haftası’ndaki Alanyaspor – Galatasaray karşılaşması 6 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Müsabaka BeIN SPORTS HD1’ den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

CEZALILAR VE SAKATLAR KİMLER

Alanyaspor’da milli takımda yer alan Famara Diédhiou ve sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekip Galatasaray’da ise milli takımda olan Mustafa Mohamed ile birlikte Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Kaan Arslan, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, João Novais, Emre, Efkan, Davidson, Efecan, Eduardo

GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Halil, Diagne

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