Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.
Ali Gültiken'in acı günü
Anadolu AjansıSpor
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.