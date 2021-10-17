Ali Koç'tan hakem camiasına sert tepki

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmalarının ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a ilişkin, "Şimdi buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu. Maç 23. dakikadan sonra bambaşka bir yere seyretti" dedi.

"BELKİ DE TEK DOĞRU KARAR OYDU"



Koç, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli taraftarların ve camianın sakin olmasını istedi.



Futbolcuların maçta terlerinin sonuna kadar mücadele ettiğine işaret eden Koç, "Burada yumruğu masaya vurun, asın kesin, düdük astırın diyorsunuz o konulara geleceğim ama sakin olun. Bu takım, uzatmalarla beraber 80 dakika burada 10 kişi oynadı. Terinin son damlasına kadar savaştı, 85. dakikaya kadar da maç ortadaydı. Sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Penaltı haklı bir penaltıydı o kısmı. Belki de tek doğru karar oydu" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN HEPSİ ÇOK ÖFKELİ, ÇOK KIZGIN"



Koç, takımla gurur duyduğuna işaret ederek, "Çocukların yanından geliyorum hepsi çok öfkeli, çok kızgın. Aynı 30 milyon Fenerbahçelinin kızgın olduğu sebep. Şimdi buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu. Maç 23. dakikadan sonra bambaşka bir yere seyretti. Bizim takımımız 11 kişi ile maçın 23 dakikası attığı gol, kaçırdığı goller, defanstaki duruşu, ofanstaki paslaşmaları uyum içerisinde mücadele eden savaşan kendine inanan futbolculardan oluşan bir kadro olarak çok iyi işler yaptı. Bu maç on bire on bir bitseydi bizim burada galip ayrılmamamız söz konusu değildi" dedi.



"HAKEM REZALETİ ARTIK BİR NORM OLARAK KABUL EDİLİYOR"



Öfkeli olmasına karşın kendisini kontrol etmek durumunda olduğuna dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:



"Trabzon'u tebrik ediyorum ne olursa olsun 3 puanı aldılar. 9. hafta itibarıyla lider oldular. Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ediyorum sıcak misafirperverliği için. Ama kendisi de konuşmuş ne demiş bilmiyorum. Onla, biz ve diğer başkanların zaten hakem müessesiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Onları zaten dile getiriyoruz. Bu müessesenin ne durumda olduğunu, ne kadar kokuşmuş olduğunu, çürümüş olduğunu, futbolda güven müessesesinin yerde olması, yerde olmasının marka değerini etkilemesi, marka değerinin bu kadar zayıfladığı bir ortamda yapılacak bir ihalede değerlerin düşmesi, sponsorluk değerlerinin düşmesi her şey düşüyor. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de Türkiye'de futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin veya şampiyon olmanın sadece sahada belirlenmediğini her geçen gün daha da ağır basarak kabul görerek norm haline gelmesi. Şu gördüğünüz olay Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti artık bir norm olarak kabul ediliyor. Yani kanıksanmaya başlandı. Allah'tan son dönemde kulüpler bir ayaklandık."

"BİR HAKEM MİMİKLERİNDEN TUTTUĞU TARAFI ELE VERİR Mİ?"



Hakemler konusunda bir mücadele vereceklerini vurgulayan Koç, kendisinden daha yüksek sesle bu konuyu dile getirenlerden dolayı da sevinçli olduğunu söyledi.



Koç, birkaç pozisyon üzerinden maç yorumlamak istemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Haksız yere attı, Altay'da o golü yemeseydi diyebilirsiniz. Çok şey diyebilirsiniz ama buradaki esas olay işin geneline, bütününe bakıyorum. Beni en çok rahatsız eden şey bunu tribünden görerek söylüyorum ama aşağıya inip çocuklarla konuştuktan sonra daha net söylüyorum. Hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı, vücut lisanı, mimikleri, yani bir hakem mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi? Bu noktaya geldik. Bizim oyuncularımıza olan kızgın, agresif tepkileriyle Trabzonspor'un oyuncularına daha sakinleştirici daha kucaklayıcı net belli. İlkokula giden bir çocuk bile bunu görür. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var."

"ŞANSALAN DEĞİL MAÇALAN"



Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maça değinen Koç, "Rize'den de Galatasaray'dan da özür diliyorum ama buna değinmek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor net faul. Galatasaray üçüncü golü atıyor net faul. Maçı 8 dakika uzatmış üzerine 4 dakika koyuyor arka arkaya korner kullandırıyor. Orada Rize golü atsa Galatasaray camiası ayağa kalkacak. Yani bunlar kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. En objektif şekilde bakmaya çalışıyorum. Ali Maçalan üstüne basarak söylüyorum Şansalan değil Maçalan. Geçen sene bizden Konya maçını almıştı" diye konuştu.

"ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI"



Koç, Fenerbahçeli taraftarlara birliktelik çağrısı yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi Fenerbahçe camiası ayaklanma zamanı. Camiama sesleniyorum ne gücümüz varsa, ne gücünüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse, yürüyüş, sosyal medyada ise sosyal medya, federasyon gitmekse federasyona gitmek. Artık, harekete geçme, ayaklanma zamanı arkadaşlar. Bunu yanlış yerlere çekmeyin. Fenerbahçe'nin haklarını koruma adına, camiamız ve taraftarımızın bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak, böyle bir hazırlık olduğunu duyuyorum muhakkak bunu yapın arkadaşlar. Erken başladı tam kafamızı kaldırdık sistem oturttuk, aldık başımızı gideceğiz, yine bir anlamsız, manasız ve mantıksız hakem performansı sonrası yine bu noktaya gelindi. Biz buna bir yerde dur demek zorundayız. Bizler kulüpler olarak bunun üzerinde zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün hakemleri bir gecede değiştiremeyiz, ama bu hakemleri istediğimiz performansa, noktaya getirene kadar alacağımız önlemlerle, bunların yarattığı kaotik ortamı, güven erozyonu müessesini minimize edebiliriz. Gözlemciler açıklayacak verdikleri puanları. Birden fazla gözlemci gerek sahada gerek televizyonda yapacak. Hakem atamaları öyle MHK başkanı ya da iki kişinin bir araya gelmesiyle alacağı telefonlarla belirlenmeyecek, bu benim önerim."



"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılanmasını isteyen Koç, "Federasyon başkanını değiştik, MHK başkanını değiştik, kulüp başkanlarını değiştik, antrenörler değişecek, şampiyonluklar kaçırılacak, küme düşmeler olacak. Ama o adamların hayatları hiçbir şey değişmemiş gibi devam edecek. MHK başkanına da sesleniyorum inatlaşmayın bizimle. Size el uzatıyoruz, doğru yol göstermeye çalışıyoruz bizle inatlaşmayın. O hakeme Beşiktaş haklı serzenişte bulunuyor diye aynı hakemi bir daha veriyor. Bu iş böyle olmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum biz şampiyon olacağız. Bunu kafanıza yazın. Bu takımdan ümidinizi kesmeyin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyunculara hakaretler kenetlenin. Bu gece gidebilenler Sabiha Gökçen'e gitsin" diye konuştu.



"SAKIN BANA CEZA VERMEYE KALKMAYIN"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir'e karşı olumsuz konuşmadığını, başkanların gelip gitmelerine rağmen düzenin aynı şekilde devam ettiğini savunan Ali Koç, şunları kaydetti:



"Bu adam bu maça atanmamalıydı. Bana ağzını açsaydın böyle olmazdı diyecekler. Bizim tarzımız bu değil. Maçlardan önce konuş, hakemi baskı altına al. Muhtemel bir puan kaybetmede, beraberlikte, mağlubiyette mazeretini üretmiş ol. Hepimiz bunu yapsak bu iş nereye gidecek?. Bu hakemlerin ne hakkı var insanların emeklerini çalmaya. Nasıl bir lükstür bu hiçbir şey olmuyor hep bize oluyor. Bize derken futbolun paydaşlarına. MHK çatısı altındakilerine hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir iş bu? Fenerbahçe taraftarı rahat olun. Sakin olun, endişenizi biliyorum 2-3 senedir özellikle son 2 senedir bizi resmen katlettiler. Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bunlar pişkin pişkin hayatlarına devam ediyorlar. Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum, durum tespiti yapıyorum. Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum. Arkadaşlar yaptığı toplantıda ifade ettiler. Bu böyle gitmez. Ya çarpışarak değişecek, ya akli selim herkes omuz omuza verip değiştirecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Siz bize maç kaybettirirsiniz, Ali Koç başkanlığı kaybeder, ayrılır camia desteklemez. Ama siz böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Bu 3 ayda mı olur 6 ayda mı olur 2 sezonda mı olur onu zaman gösterecek."

