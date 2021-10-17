Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: MHK'den 18 kulüp rahatsız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri galibiyete ilişkin, "Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen oyuncularımız, taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdi ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik" dedi.



Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Güzel bir maç olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Mart 2019'dan sonra ilk defa bu kadar yoğun seyirci desteğiyle oynadığımız bir maç oldu. Taraftarın desteği, enerjisi arkanızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk" diye konuştu.



"SADECE BİR MAÇ KAZANDIK"



"Gol yediğiniz zaman değil, mücadeleyi kaybettiğiniz zaman maçı kaybedersiniz." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Puan kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz bu Trabzon insanının yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen oyuncularımız, taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdi ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik. Tabii ki farklı da olabilirdi. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınızda bu galibiyet bir anlam ifade eder. Sadece bir maç kazandık, ligin 4'te 1'ini oynadık. Önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı disiplin ve ciddiyetle, rakip kim olursa olsun ona saygı göstererek devam etmeliyiz."



"İLK DEFA SOYUNMA ODASINA GİRDİM"



Ağaoğlu, alternatifli bir kadrolarının bulunduğunu belirterek, "Bugün Hamsik'in yokluğu önemli bir eksiklikti ama onun yerine görev yapabilecek oyunculara da sahibiz. Neticede futbol 11 kişiyle oynanıyor. Daha sonra maça girenler de önemli katkıda bulundu. Ortaya 3-1'lik skor çıktı. Bu sene ilk defa hocamızın müsaadesiyle soyunma odasına girdim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, teşekkür ettik, tebrik ettik" dedi.

Ağaoğlu, maçtaki hakem kararlarına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:



"Penaltı pozisyonu VAR'da verildi. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. Bizim genellikle şikayetçi olduğumuz konular hakemlerin VAR'a çağrılmamaları. Kırmızı kart kararı ağır bulundu. Benim gördüğüm hem ayakla müdahale hem de itme var. İkinci sarıdan kırmızı. Eleştirenler kimler bilemiyorum ama hakem kararlarıyla ilgili ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısıyla alakalı ligin başından bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılar ortada."

"İKİ KULÜP ÇEKİMSER, 18 KULÜP RAHATSIZ"



Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birkaç görüşmelerinin olduğunu aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Çarşamba günü saat 15.00'te de Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı ve bizim MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile birlikte tekrar toplantı yapacağız. Taleplerimiz aşağı yukarı kamuoyunda paylaşıldı. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek sulandırmaya çalışıyorlarsa da şunu ifade edebilirim, bugün itibarıyla MHK'nin yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden iki kulüp çekimser, diğer 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilite edilmesi doğrultusunda TFF ile ilgili geçtiğimiz hafta bir çalıştay yaptık. Bunun neticesinde de kısa ve uzun vadede yapılacak olan yenilikleri, değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız, uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir."

"ÖNEMLİ OLAN LİGİ BİTİRECEĞİMİZ YER"



Ağaoğlu, namağlup olmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:



"Namağlup olabilirsiniz ama önümüzdeki hafta yenildiğinizde unvan gider. Önümüzdeki hafta maç kaybettiğinizde tekrar sıfırdan başlarsınız. Şu anda nerede olduğumuz önemli değil. Artık bu maç geride kaldı. Elde ettiğimiz netice tabii ki çok önemli ama buna takılıp kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bundan sonraki maçı kaybettiğimizde 24 haftalık seri hiçbir anlam ifade etmez. Ben işin o tarafına bakmıyorum. Namağlup olup da ikinci olan takımlarımız var ligimizde. Şu anda nerede olduğumuz ve nereden geldiğiniz önemli değil. Tabii ki önemli ama o kadar değil. Önemli olan ligi bitireceğimiz yer. Biliyorsunuz burası Türkiye."



Ağaoğlu, maçta sakatlanan Peres ve Nwakaeme'nin durumuyla ilgili olarak da "Her ikisinde de çekme var. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra çekilen MR neticesinde durumları belli olur" diye konuştu.

