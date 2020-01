Ali Koç'tan limit açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'yla ilgili yaptıkları başvurunun reddedildiğini ve önlerinin kesildiğini iddia etti.



TRT Spor'da yayınlanan programa katılan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız ile kulüp harcama limiti ve TFF'ye yaptıkları başvuru hakkında açıklamada bulundu.



Takım harcama limitiyle ilgili TFF'ye yaptıkları başvurunun reddedilmesiyle Tahkim Kurulu'na gideceklerini aktaran Ali Koç, "İki artı iki dört değil. Subjektif konular var. Bir şekilde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Maliyetlerin artmayacak, hatta azalacak, birkaç oyuncu elden çıkaracağım ve 1 veya 2 oyuncu alacağım ama bu halde bile istenmiyor. Net maliyetim düşmesine rağmen imkan vermiyorlar. Arzu edilseydi Fenerbahçe'nin kalan günlerde transfer yapmasını sağlayacak doneler, argümanlar mevcuttu. Ancak söz konusu Fenerbahçe iken olumlu veriler, olumsuzlar kadar ele alınmıyor. Burada doğru olmayan bir süreç var" diye konuştu.



Tahkim Kurulu'nun başvurularına olumlu yanıt verip kendilerine manevra alanı tanıyacağını umduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:



"Ümit ediyordum ki olumlu yaklaşılır ve bize bir nebze manevra alanı verilebilir. Korktuklarımız başımıza geldi. Kim ne derse desin bu sürecin ele alınış şekli Fenerbahçe'nin daha sağlıklı rekabet edebilmesi için bir engel. Maliyetlerimi düşürerek çok daha iyi rekabet edebilirim ama sistem bana maliyetleri düşürme imkanı vermiyor. Alamayacağım için satmaktan korkuyorum. Biz milyonlara hesap veriyoruz. Bana 'Bir sol bek alamıyor ama oyuncuları elinden çıkarıyor' derler. Halbuki fazlalıktan dolayı çok rahat elimden çıkarabileceğim oyuncular var ama ihtiyacım olan yer de var. Bize bu imkan sağlanmıyor. Biz para almadan buraya kadar geldik. Futbolcularımızın maaşında geride değiliz ama belki bu aydan sonra olacağız. Ocak ayının da ödemesini çıkarabileceğiz ama sonra elimiz kolumuz bağlı. Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik ama mağdur ediliyoruz. Yolun sonuna geldik. Bankalarla yapılandırmak zorundayız. Fenerbahçe olarak biz de bittik. İnşallah şartlar değişir. Şartlar çok ağır, normal değil."



"AVRUPA KUPALARI YENİDEN YAPILANDIRMAYA BAĞLI"



Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidip gidemeyeceğinin sorulması üzerine Ali Koç, "Yeniden yapılandırma yapabilirsek gideriz" dedi.



UEFA, lisans talimatnamesi ve yeniden yapılandırmaya olumlu baktığını dile getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Şu an bizde eksik kısım yapılandırmanın gerçekleşmemesi. Yapılacaksa da bu şartlarda Fenerbahçe Kulübü Ali Koç olarak kendim karar verecek yetkide değilim. Başkan ve yönetim olarak bizde bu yetkiler yok" ifadelerini kullandı.



Borç yüklerinin diğer kulüplere göre fazla olduğunu anlatan Koç, "Gelirlerimizin yüzde 80'i bize gelmiyor. Bizim bankamıza bile uğramıyor" yorumunu yaptı.



"ÖNÜMÜZ KAPATILDI"



Ali Koç, takım harcama limiti ve lisans talimatıyla ilgili değişiklik taleplerinin kabul edilmeyerek önlerinin kapatıldığını öne sürdü.



Fenerbahçe'nin mevcut durumda transfer yapamayacağına dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:



"Türk futbolu yeniden yapılandırılmak zorunda. Bunun için devletimiz inisiyatif kullandı ve yeniden yapılandırma çıkardı. TFF, UEFA'ya kendi Finansal Fair Play'ini uygulayacağına dair söz verdi, taahhütte bulundu. Finansal Fair Play'in çalışması için yeniden yapılandırma şart ama 2-3 sene sonra birbirini tamamlamıyor. Fenerbahçe Kulübü özelinde yeniden yapılandırma talimatnamesi sürdürülebilir değil. Yeniden yapılandırmayı bu şartlarda yapamadık ama nakit akışı ve UEFA'ya verilen sözler nedeniyle yapmak zorundayız. İnşallah son yaptığımız temasla şartlar gözden geçirilebilir. Bugünü konuşuyorsak bize göre çok rahat kabul edilebilecek, kendi imkanlarımızla yaptığımız münferit yapılandırmaların eksi limitimizi başa başa getirecek imkanlar varken önümüz kapatıldı. Şu haliyle Fenerbahçe Spor Kulübü, elden oyuncu çıkarsa, 3-5 milyon euroya oyuncu satsa dahi bu transfer yapmasına imkan sağlamayacak. Biz, 'Bize bu imkanı verin.' diyoruz. Yaptığımız girişimler bunu hak ediyor. Bütçemizin düşeceğini de söylüyoruz."



Tahkim Kurulu'ndan gelecek yanıta göre 2 transfer yapabileceğini aktaran Koç, "Şu an transfer yapma şansımız yok. Tahkim Kurulu'ndan olumlu bir dönüş olur ve 50-55 milyon liralık bir limit açılırsa 2 transferi rahat yaparım. Zaten UEFA'dan sınırlamam var. En fazla kiralama yapabiliriz. Planladığımız, bırakma ve yeni almayla baktığımızda maliyetlerde düşüş olacak. Bize bu imkan verilirse har vurup harman savurmayacağız ama bu imkan bize sağlanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Ali Koç, limit açılmazsa nasıl bir yol izleyeceklerinin sorumları üzerine, "B planımız yok. Bu limitler artıya geçmeden transfer yapamıyoruz. Şu anda -40 milyon liradayız. 40 milyon demek 6-6,5 milyon euro demek. Bu da yıllık 13 milyon euroluk oyuncu elden çıkarmak demek. Bu 10 gün içinde böyle bir imkanım yok. Limitlerle ilgili bize esneklik sağlanmadığı sürece transfer açısından B planımız yok" şeklinde görüş belirtti.



"FALETTE'NİN OYNAMA ŞANSI YOK"



Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden bedelsiz kiraladıkları Simon Falette'nin lisansının çıkarılamayacağını belirten Ali Koç, "Falette'nin oynama şansı yok. Beklentimiz bunun böyle olmayacağı yönündeydi. Türkiye ve Türk futbolu için utanç verici bir durum. Bizi tasarruf etmeye teşvik edeceklerine elimizi kolumuzu bağlıyorlar." açıklamasını yaptı.



Koç, İtalya'nın Milan takımında forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgili soru üzerine, "Rodriguez, ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu" diye konuştu.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, İngiltere'nin Chelsea Kulübünden kiraladıkları Nijeryalı Victor Moses ile henüz yolları ayırmadıklarını ancak futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ 'SİYASETİ KARIŞTIRMAYIN' DEDİ"



Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız konulara çok hakim. Futbolu seviyor da... Göksel Gümüşdağ başkanın altyapılar ve milli takımlara verilen oyunculara teşvik verilmesi gibi güzel düşünceleri vardı. Yabancı oyuncu sayısı gündeme geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız 'Bizi bulaştırmayın. Oturun kendi aranızda ortayı bulun. Siyaseti karıştırmayın.' dedi. Mali konularla ilgili geldiğimiz noktada o veya bu şekilde devletin eli değmeden bu girdaptan çıkmak mümkün olmadı. Bunun için somut yol haritaları ve fikirler üzerine konuştuk. Siyasetin futbola karışmasını istemiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda duruşu net. Hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetin hem de muhalefet partilerinin desteğine bugünkü konuları 2-3 sene içinde çözmemiz için ciddi ihtiyacımız var."



"SOL BEK ALALIM YA DA ALMAYALIM ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Ali Koç, her şartta şampiyonluk için mücadele edeceklerini ve mutlu sona ulaşacaklarına emin olduğunu dile getirdi.



Fenerbahçe taraftarına seslenen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Silkelendiler ve neyin ne olduğunun, nelerle mücadele ettiğimizin farkına varmış vaziyetteler. Omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Transfer yapalım ya da yapmayalım yürüyeceğiz. Bu sene şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele ediyor, her şeyini veriyorlar. Takımımızda müthiş karakterli, pozitif, birbirine bağlı oyuncular var. Geçen seneden çok farklı bir hava var. Öyle ya da böyle bu işi sonuna kadar kovalayacağız. Bunu yapabilmemiz için en önemli silahımız taraftarımız. Geçen sene en kötü sezonda en yüksek seyirci ortalamasıyla oynadık. Onlara karşı çok mahcubuz, çok borçluyuz. Ancak onlar varsa bu saldırıları, engellemeleri göğüsleyebiliriz. Sol bek alalım ya da almayalım şampiyon olacağız. Talimatname ve bize karşı tutum önümüzde engel ama dünyanın sonu değil. Bu kadro, bu haliyle de şampiyon olabilecek potansiyele sahip. Yeter ki herkes kenetlensin, birbirine inansın. Bu ruhu Rize'de ve Gaziantep'te gördüm, kendi stadımızda hayli hayli görüyorum. Şu 6 hafta en zor fikstür bizde. Sonraki haftalarda en kolay fikstür bizde. Bu 6 haftayı minimum hasarla atlatıp adım adım şampiyonluğa gideceğiz."