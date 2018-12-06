Fenerbahçe'nin dün yapılan idmanından sportif direktör Damien Comolli, Erwin Koeman ile ilgili sorulan bir soruya, “Şu andaki durum, geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı, herhangi bir değişiklik yok” yanıtını vermişti.



Yine gün içinde gelen haberlerde Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy'un, taraftarın istediği Ersun Yanal'a sezon sonuna kadar takımın başına geçmesini teklif ettiği ancak Yanal'ın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

AMK gazetesinin haberin göre ise Başkan Ali Koç taraftarın baskısına rağmen Ersun Yanal ismine soğuk bakıyor. Bu nedenle başkanın hedefinde son olarak Almanya'da stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut var.

Habere göre Korkut hazırladığı raporu Başkan Koç'a sundu. Samandıra'da tek yetki isteyen genç hoca, devre arasında 4 transfer talep etti. 2.5 yıllık sözleşme isteyen Korkut, Slimani ve Benzia'nın da gönderilmesi gerektiğini kaydetti.