Antalyaspor Luiz Adriano'yu transfer etti (Luiz Adriano kimdir?)

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FT Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı Luiz Adriano'yu renklerine bağladı.

Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.

Brezilya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giyen deneyimli forvet, Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



34 yaşındaki forvetin Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadığı Palmeiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi.



Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.

Kulüp sosyal medya hesabından, ‘Hoş geldin Luiz Adriano' adıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.



LUİZ ADRİANO KİMDİR?



Luiz Adriano ya da tam adıyla Luiz Adriano de Souza da Silva 12 Nisan 1987 tarihinde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brezilya'da dünyaya geldi.



Luiz Adriano kariyerine 2004 yılında başladı. Brezilyalı futbolcu bir süre önce evlendiği Ekaterina Dorozhko'dan 2020 yılında boşandı.

183 cm boyunda ve 78 kilo olan Luiz Adriano, Sağ ayağını kullanıyor.

