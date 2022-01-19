Aşı karşıtı Novak Djokovic'ten Covid-19 yatırımı

Aşı karşıtı Novak Djokovic bu kez COVID-19 ilacına yaptığı yatırımla gündemde.



Toplum sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Avustralya Açık için gittiği ülkeye kabul edilmeyen ünlü tenisçinin, COVID-19 ilacı üzerine çalışan bir biyoteknoloji firmasına sahip olduğu ortaya çıktı.



Danimarka merkezli QuantBioRes firmasının CEO'su Ivan Loncarevic, Djokovic'in 2020 yazında şirketin yüzde 80'lik hissesini satın aldığını açıkladı.



Corona virüsün insan hücrelerine verdiği zararı engellemeyi hedefleyen ilacın, bu yaz Britanya'daki klinik testlerde denenmesi planlanıyor.



Kariyeri boyunca 150 milyon dolar'ı aşkın gelir elde eden Djokovic'in yaptığı yatırımın bedeli ise açıklanmadı.



Vizesi iptal edildiği için Avustralya Açık'a katılamayan dünya 1 numarası, 21'inci Grand Slam şampiyonluğu kazanarak Federer ve Nadal'ın rekorunu kırma şansını kaçırmıştı.

