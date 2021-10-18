Atletico Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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LA Liga’nın son şampiyonu Atletico Madrid evinde Premier Lig’in tek namağlup takımı Liverpool’u konuk ediyor.



Liverpool ve Atletico Madrid’in B Grubu’nda henüz mağlubiyetleri bulunmuyor.



2 Galibiyetle grubun zirvesinde yer alan Liverpool’u, 1 galibiyet 1 beraberlikle 2’nci olan Atletico Madrid takip ediyor.



Ev sahibi Atletico Madrid’in bu sezonki en golcü oyuncusu 8 maçta attığı 4 golle Luis Suárez.



Oynadığı 8 maçta 7 gol atan Mohamed Salah ise Liverpool’da en çok gol atan futbolcu konumunda.



ATLETICO MADRID – LIVERPOOL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?



Atletico Madrid ile Liverpool mücadelesi 19 Ekim Salı günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Atletico Madrid’te Cunha, Llorente ve Giménez’in sakatlıkları devam ediyor.



Liverpool’da ise Harvey Elliott’un sakatlığı devam ederken Thiago’nun durumu maç saatinde belli olacak.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



ATLETICO MADRID: Oblak, Hermoso, Savic, Feliple, Trippier, Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Griezmann, Luis Suárez



LIVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robetson, Fabinho, Henderson, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

"KIRMIZI KARTTA BENİM GÖRDÜĞÜM KADARIYLA..."