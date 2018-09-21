Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacakken, diğer liglerde de birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.



Hollanda'da bu hafta PSV Eindhoven-Ajax mücadelesi merakla beklenirken, Almanya Ligi'nde Schalke 04 evinde son şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcisi Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Belçika ekibi Anderlecht, ligde Standart Liege'i ağırlayacak. Fransa'da ise nefesler Lyon-Marsilya karşılaşması için tutulurken, aynı gün Rusya Premier Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan kulübü CSKA Moskova sahasında son şampiyon Spartak Moskova'yı konuk edecek.



FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR



Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. İlk 5 haftada 6 puan toplayan sarı-lacivertliler ile 10 puanı bulunan siyah-beyazlıların mücadelesini futbolseverler merakla beklerken, karşılaşma Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.



Derbide, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini alarak, siyah-beyazlı futbolculara destek olacak.



SON 10 MAÇIN 7'SİNİ BAYERN MÜNİH KAZANDI



Almanya Bundesliga'nın dördüncü hafta karşılaşmasında Schalke 04 sahasında son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih'i konuk edecek. Geçtiğimiz sezon ligi Bayern Münih'in arkasında 2'nci sırada bitiren Schalke 04, ligin ilk karşılaşmasında evinde 3-0 mağlup olurken, deplasmanda gerçekleşen mücadelede ise Bayern Münih'e 2-1 yenilmişti. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Schalke 04'ün galibiyeti bulunmuyor. Son şampiyon Bayern Münih, son 10 karşılaşmada Schalke 04'ü 7 kez mağlup etme başarısını elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



PSV EINDHOVEN, AJAX'I AĞIRLIYOR



Hollanda Ligi'nde bu hafta geçtiğimiz yılın şampiyonu PSV Eindhoven, sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Ligin geride kalan 5 haftası itibarıyla 15 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan PSV Eindhoven'ı, Ajax ise 13 puanla ikinci sırada takip ediyor. İki kulüp arasında oynanan son 10 karşılaşmadan 5'ini PSV Eindhoven, 4'ünü ise Ajax kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Ajax, 2 puan geriden takip ettiği rakibini mağlup ederek liderliği ele geçirmek isterken, PSV Eindhoven ise birinciliği bırakmamak istiyor.



ANDERLECHT ZORLU VİRAJDA



Belçika Ligi'nde ise bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta bulunan Anderlecht, sahasında Standard Liege'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi, Standard Liege ile oynadığı son 10 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanırken, 4 maçta mağlup oldu. İki takım arasında geçen 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



FRANSA LİGUE 1'DE KRİTİK HAFTA



Fransa'da son dönemlerde Monaco'nun gölgesinde kalan Olympique Lyon ve Marsilya, Lyon'da karşı karşıya geliyor.



İlk 5 hafta geride kalırken, topladığı 10 puan ile Marsilya ikinci sırada yer alırken, rakibi Olympique Lyon ise 7 puan ile 7'nci sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünü Lyon kazandı. Marsilya ise yalnızca 2 kez zafere ulaşan taraf olurken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.



MOSKOVA'DA DERBİ ATEŞİ



Rusya Premier Lig'de bu hafta nefesleri kesen derbi CSKA Moskova ile Spartak Moskova arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmazken, iki Moskova takımının da 5'er galibiyeti bulunuyor. İlk 7 hafta geride kalırken 14 puan toplayan Spartak Moskova 3'üncü sırada yer alırken, CSKA Moskova ise 12 puan ile 5'inci sırada bulunuyor.