1983’den bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarış, tarihte kayıt altına alınmış ilk ultra maraton koşusuna atıfta bulunuyor. Yunan tarihçisi Herodot’tan günümüze ulaşan belgelere dayanan Spartathlon, M.Ö. 490 yılında zamanın en iyi koşucusu Pheidippides’in Pers ordusunun saldırısına karşı Sparta Kralı Leonidas’tan yardım istemek için gerçekleştirdiği koşuyu temsil ediyor.



Her sene 60’ın üzerinde ülkeden sadece 400 koşucunun katılma hakkını kazandığı yarışa katılabilmek için koşucuların başka yarışlarda elde ettikleri sürelerle zorlu kriterleri sağlaması gerekiyor. Cuma sabahı 7:00’de Atina’da Akropol’ün önünden koşmaya başlayan sporcuların yarışı resmi olarak tamamlayabilmeleri için 36 saatlik zaman limiti içinde 246 kilometre uzaklıktaki Sparta şehrine ulaşmaları ve Leonidas heykeline dokunmaları gerekiyor.



Daha önce Yiannis Kouros’dan Scott Jurek’e kadar bu sporun birçok efsanevi ismine ev sahipliği yapan Spartathlon’a katılma hakkı kazanan sporcuların her yıl ancak yüzde 50’si zaman limiti içinde yarışı tamamlamayı başarabiliyor. 2014 yılında bu yarışa katılan ilk Türk koşucu ünvanını alan Aykut Çelikbaş, 33 saat 47 dakika sonunda heykele ulaşmayı başarmıştı. 2018 yılında zorlu hava şartları altında yarışı 4. kez koşan Çelikbaş, bu kez 27 saat 50 dakika ile en iyi performansını göstererek yarışa başlayan 400 sporcu arasında 24. olarak Sparta’ya ulaşmayı başarmıştı.