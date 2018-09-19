TRT Spor’a konuşan Aykut Kocaman, kısıtlamaya karşı olduğunu ancak Türk oyuncu yetiştiren kulüplerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kural ilk çıktığında bir fon oluşturduğunu ancak daha
sonra fonun ortadan kalktığına dikkat çeken Kocaman "Oyuncu yetiştirme artık
tamamen boşlanıyor. Yabancıyı serbest bırakmak yerli üretimini öldürür. Kısıtlamak
ise birkaç oyuncu yetiştiren fırsatçı kulüpleri yaratır. Yabancıyı kısıtlayamazsınız.
Serbest olsun ama oyuncu üreten kulüpler ödüllendirilsin" dedi.
Son günlerde ismi A Milli Takım ile anılan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü, bu
iddialara da yanıt verdi.
Deneyimli teknik adam, "Bir yerde çalışırken beni rahatsız edecek, huzursuz edecek,
etik olmayan şeylerin yaşanmasını istemiyorsam, aynı şeyi başkasına yapmam. Milli
Takım’ın başında çok değerli bir antrenör var. Şu an böyle bir şeyi konuşmak hem
kendime hem de Milli Takım’a saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 5 haftalık performansıyla ilgili de konuşan Kocaman "Oyunun
gerçekleri neyse onları yapmaya çalışan bir insanım. Gelen antrenörün de benzer
şeyleri yaptığını görüyorum. Kadrodaki değişim lig başlamadan 2-3 hafta evvel
sonlansaydı belki birkaç puan fazla olabilirdi. Yola çıkıştaki düşünce farkı, şu an için
en büyük problem. Değişim planlıyorsanız, bu değişimin ana şeylerinden biri de ufak
tefek hayal kırıklıkları olacaktır. Kim kimle daha uyumlu, kim takımı aşağı çekiyor, kim
oyuna girdikten sonra daha iyi verim sağlıyor gibi arayışlar uzun sürebilir. Şu anda
Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun bu" dedi.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0
yenen Galatasaray'ın performansını değerlendiren Aykut Kocaman "Galatasaray'ı
beklediğimden bir üst seviyede buldum. Maçın da bu kadar kolay kırılması
beklenmiyordu. Galatasaray'ın beklenenin bir adım daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. Atlamadan söyleyeyim; Galatasaray'ı tebrik ederim. Avrupa'da başarılar dilerim" diye konuştu.