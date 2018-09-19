TRT Spor’a konuşan Aykut Kocaman, kısıtlamaya karşı olduğunu ancak Türk oyuncu yetiştiren kulüplerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kural ilk çıktığında bir fon oluşturduğunu ancak daha

sonra fonun ortadan kalktığına dikkat çeken Kocaman "Oyuncu yetiştirme artık

tamamen boşlanıyor. Yabancıyı serbest bırakmak yerli üretimini öldürür. Kısıtlamak

ise birkaç oyuncu yetiştiren fırsatçı kulüpleri yaratır. Yabancıyı kısıtlayamazsınız.

Serbest olsun ama oyuncu üreten kulüpler ödüllendirilsin" dedi.

Son günlerde ismi A Milli Takım ile anılan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü, bu

iddialara da yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, "Bir yerde çalışırken beni rahatsız edecek, huzursuz edecek,

etik olmayan şeylerin yaşanmasını istemiyorsam, aynı şeyi başkasına yapmam. Milli

Takım’ın başında çok değerli bir antrenör var. Şu an böyle bir şeyi konuşmak hem

kendime hem de Milli Takım’a saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 5 haftalık performansıyla ilgili de konuşan Kocaman "Oyunun

gerçekleri neyse onları yapmaya çalışan bir insanım. Gelen antrenörün de benzer

şeyleri yaptığını görüyorum. Kadrodaki değişim lig başlamadan 2-3 hafta evvel

sonlansaydı belki birkaç puan fazla olabilirdi. Yola çıkıştaki düşünce farkı, şu an için

en büyük problem. Değişim planlıyorsanız, bu değişimin ana şeylerinden biri de ufak

tefek hayal kırıklıkları olacaktır. Kim kimle daha uyumlu, kim takımı aşağı çekiyor, kim

oyuna girdikten sonra daha iyi verim sağlıyor gibi arayışlar uzun sürebilir. Şu anda

Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun bu" dedi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0

yenen Galatasaray'ın performansını değerlendiren Aykut Kocaman "Galatasaray'ı

beklediğimden bir üst seviyede buldum. Maçın da bu kadar kolay kırılması

beklenmiyordu. Galatasaray'ın beklenenin bir adım daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. Atlamadan söyleyeyim; Galatasaray'ı tebrik ederim. Avrupa'da başarılar dilerim" diye konuştu.