Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Göztepe maçının ardından,milli maçlar nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla Alanya'dan Antalya Havalimanı'na gitmek için aracıyla yola çıkan Ioannis Maniatis, stat güzergahında tali yoldan çıkan bir otomobil ile çarpıştı.
Maniatis'in aracında Aytemiz Alanyasporlu futbolculardan Lucas Villafanez'in yanı sıra Georgios Tzavellas ile eşi Athina Pikraki ve Tzavellas'ın kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.
Olayda futbolcular yaralanmazken her iki araçta hasar meydana geldi.
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi
NtvsporSpor
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Ioannis Maniatis, Georgios Tzavellas ve Lucas Villafanez, Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe maçı sonrası trafik kazası geçirdi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Göztepe maçının ardından,milli maçlar nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla Alanya'dan Antalya Havalimanı'na gitmek için aracıyla yola çıkan Ioannis Maniatis, stat güzergahında tali yoldan çıkan bir otomobil ile çarpıştı.