Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden adaylığıyla ilgili açıklamayı yakın zamanda yapacağını söyledi.



Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.



Fenerbahçe Kulübünün 3 Temmuz sürecinde büyüklüğünü gösterdiğini, birlik ve beraberlik içerisinde olunması durumunda her türlü sorunun üstesinden gelinebildiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:



"Fenerbahçe şuna dikkat etmelidir; FETÖ Türkiye'deki süreci devam ettirmektedir, bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, Fenerbahçe'nin bekası için bu örgüte karşı mücadelenin 3 Temmuz'daki gibi devam etmesi gerekir. Bunun dışında bir sapmaya uğrarsak, 'Bu olay bitmiştir.' tezine bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz. O zaman şu anda olduğu gibi alttan alttan Fenerbahçe'yi bölme operasyonu başlamıştır ve devam edecektir. Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz'dan sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimler arasına taraftar nifak tohumu atarak... Bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı ama başaramadılar. Bunu başararak bizleri birbirimizden koparmak ve kendi emellerine alet etmek istediler. Buna hiçbirimiz düşmemeliyiz, bu tuzağa düşmeyelim."



Yıldırım, önümüzdeki hafta Sapanca ve Kayseri'de, nisan ayında da Edirne ve Antalya'da, içerisinde sosyal tesisi bulunan Fenerbahçe Evi temellerini atacaklarını, Ereğli ilçesinde de arazi bulunması durumunda gereken evin açılmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.



Kulübün elindeki en önemli değerin "1 milyon üye" projesi olduğunu, bu sayıya mutlaka ulaşmaları gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Şu anda 33 bin civarında üye sayımız, 20 bine yaklaşan temsilci üyemiz var. Bu rakamlar çoğaldıkça halkla Fenerbahçe iç içe geçmiş olacak. Bu, hiçbir yerde bulunmayan bir demokrasi örneğidir. Bunu hepimizin iyi hazmetmesi lazım. Halka inebilmek için herkesin kulübe üye olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Aziz Yıldırım, 1999 yılında kulübe 30 milyon dolar verdiğini ve hibe ettiğini söyleyerek, "Para vermek kolay değildir. Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.