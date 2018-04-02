Bafetimbi Gomis yeni rekorlara koşuyor

Attığı gollerle Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yolunda iddiasını güçlendiren isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en verimli dönemini yaşarken gözünü yeni rekorlara dikti.



Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ve Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon 26. kez rakip fileleri havalandırarak hem kariyer rekorunu geliştirmeyi sürdürdü hem de yeni rekorlara bir adım daha yaklaştı.



Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 lig maçında 26 gol atan, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 3 kez topu ağlarla buluşturan Gomis, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol katkısı veremezken, 32 resmi maçına 29 gol sığdırmayı başardı.

İLK HEDEF ALEX'İN REKORU



Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde çıktığı 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 27. haftasında 26 gole ulaşarak kariyer rekorunu daha yukarılara çekip "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekoruna gözünü çevirdi.



Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2010-2011 sezonunu kaydettiği 28 golle gol kralı olarak tamamlayan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan bu rekoru egale etmeye oldukça yakın.



Gomis, ligin kala 7 haftalık bölümünde 2 gol daha atması halinde, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale edip, 3 gole ulaşması halinde de bu rekorun sahibi olacak.



GALATASARAY TARİHİNE GEÇMEYE ADAY



Sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 32 resmi maça 29 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye aday durumda.



Gomis, Brezilyalı futbolcu Mario Jardel'in 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak eline geçirdiği, "Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" rekorunu yakalamaya çok yakın.



Bu sezon resmi maçlarda 29 gol üreten Gomis'in Jardel'i yakalamasına sadece 3 gol kaldı.



Bafetimbi Gomis, ligdeki 26 gollük performansıyla, 2000-2001 sezonunda 22 golle yine Mario Jardel'e ait olan, "Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da eline geçirmişti.